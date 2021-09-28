LeTV вернулась на рынок смартфонов — представлен LeTV S1 с чипом Unisoc

28 сентября 2021, 10:45

После перерыва из-за финансовых трудностей, компания LeTV, ранее известная как LeEco, возвращается на рынок мобильных устройств. Сегодня она анонсировала свой первый за долгое время смартфон LeTV S1.

Примечательно, что новинка поставляется с сервисами Huawei (HMS) из коробки.

LeTV говорит, что решение использовать сервисы Huawei обусловлено её желанием быть открытой для всех экосистем. Благодаря этому пользователи, купившие LeTV S1, смогут беспрепятственно использовать смартфон с продуктами экосистемы Huawei. Кроме того, LeTV также создаёт собственную платформу для фирменных продуктов, среди которых, помимо смартфонов, будут телевизоры и ряд других устройств.



В качестве аппаратной платформы в LeTV S1 используется чип Unisoc Tiger T7510. Компания также сообщила, что в устройстве используются дисплей и память, изготовленные китайскими производителями. Подробные характеристики новинки не раскрываются, однако сообщается, что её дисплей имеет разрешение HD+, а ёмкость батареи составляет 4900 мА·ч. Основная камера совмещает три датчика, характеристики которых не сообщаются. Заявлена поддержка 5G.



LeTV довольно чётко очертила целевую аудиторию новинки, сообщив, что она ориентирована на водителей такси и работников служб доставки, а также на пожилых людей. Компания сообщает, что в разработке также находится продукт высокого класса, который будет анонсирован в следующем году.

Стоимость LeTV S1 и его технические характеристики будут объявлены позже. В продажу новинка поступит в следующем месяце.

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