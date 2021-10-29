Eaton объявила о запуске литий-ионного ИБП - 9PX

29 октября 2021, 10:15

Компания-поставщик интеллектуальных енергорешений Eaton объявила о запуске литий-ионного источника бесперебойного питания (ИБП) 9PX. Новый прибор разработан на основе инновационных технологий в сфере резервного электроснабжения.

Он отличается увеличенным сроком автономной работы и компактностью по сравнению с ИБП со свинцово-кислотной аккумуляторной батареей. Благодаря этому 9PX является идеальным решением для распределенной периферии и коммерческого применения в различных сферах: от здравоохранения до образования.«Цифровая трансформация меняет представление о работе в различных областях и все больше компаний теперь полагаются на распределенную ИТ-инфраструктуру, чтобы приблизить данные к конечным потребителям. В связи с этим чрезвычайно важным становится надежное резервное электроснабжение. В литий-ионном ИБП 9PX снова отразилось наше стремление к интеграции литий-ионных решений в ИБП с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов и постоянной подачи питания в условиях ограниченной ИТ-поддержки на местах», - отмечает Кристоф Жамма, менеджер продукции подразделения однофазных ИБП компании Eaton.Технологии литий-ионных аккумуляторных батарей - инновация для ИБП в периферийных системах, благодаря увеличенному сроку службы. Такой подход сокращает временные затраты сотрудников IT-инфраструктуры и дата-центров на плановое обслуживание оборудования. И одновременно позволяет сфокусироваться на действительно важных задачах или внештатных ситуациях.Литий-ионный ИБП 9PX от компании Eaton способен обеспечить беспрепятственную интеграцию для централизованного управления виртуальными машинами и полную готовность к работе в случае нарушений электроснабжения. Ожидаемый срок службы: от 8 до 10 лет. Кроме того, устройство отличается повышенной надежностью и компактностью по сравнению с ИБП с VRLA.9PX можно приобрести вместе с гигабитной сетевой картой (Network-M2), которая обеспечивает защитные функции, возможности подключения, совместимость с сервисом дистанционного контроля Eaton для мониторинга и управления питанием в режиме реального времени.Литий-ионный ИБП 9PX теперь доступен для клиентов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).