Обновление Windows 11 вернёт "экрану смерти" традиционный синий цвет

17 ноября 2021, 14:36

Компания Microsoft иногда прислушивается к мнению пользователей и идёт им навстречу.

В очередном обновлении для Windows 11, которое на данный момент готовится к выпуску и устраняет некоторые проблемы с панелью задач, меню «Пуск», Bluetooth-устройствами, а также решает вопрос с неполадками при запуске 32-битных приложений, спрятана приятная для любителей классики «пасхалка».

Известно, что обновление внесёт «косметические» изменения в интерфейс Windows 11, а именно: «чёрный экран смерти», ещё не получивший всеобщего признания, снова станет «синим экраном смерти», каким он десятилетиями был до этого в предыдущих версиях Windows.



Т. н. «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) давно стал одним из узнаваемых символов Windows, своеобразным «знаком качества», свидетельствующим о неизменности традиций разработчиков ПО. Появление подобного экрана свидетельствует о серьёзных проблемах в работе ОС и требует профессионального подхода к устранению возникающих в системе ошибок.



О различных методах устранения ошибок ОС можно прочитать в нашем материале «10 верных способов восстановить Windows при возникновении сбоев».

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