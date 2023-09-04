4 сентября 2023, 8:45

США впервые передадут Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном – СМИ

Боеприпасы планируют передать в новом пакете военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на документ, содержание которого отдельно подтвердили два американских чиновника.



Бронебойные снаряды могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам источника, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.



По данным агентства, о новом пакете помощи стоимостью от 240 до 375 миллионов долларов Белый Дом планируют объявить на следующей неделе.

