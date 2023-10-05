5 октября 2023, 8:45

США та Україна разом вироблятимуть системи ППО

США та Україна разом вироблятимуть системи ППО на українській території. Перші результати співпраці будуть вже до кінця 2023 року, - повідомив голова Мінстратегпрому Камишин.



Про це Київ та Вашингтон домовились під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського у Сполучені Штати.



«Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу» - повідомив міністр.

