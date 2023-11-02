В Киеве ограничили максимальную скорость для водителей до 50 км/час – КГГА

С 1 ноября по 1 апреля в столице ввели единый скоростной режим – скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
На участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировали знаки ограничения скорости "80".
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