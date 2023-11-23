23 ноября 2023, 8:15

Для передачи миллиона снарядов Украине Евросоюзу нужна политическая воля

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сделал такое заявление в Европарламенте.



К концу 2024 года производство боеприпасов может дойти даже до 1,3-1,4 млн. Однако около 40% выпускаемых снарядов продаются в третьи страны, а для увеличения помощи Украине необходимо отдать приоритет Киеву. Бретон подчеркнул, что для наращивания поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

