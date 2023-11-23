Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сделал такое заявление в Европарламенте.
К концу 2024 года производство боеприпасов может дойти даже до 1,3-1,4 млн. Однако около 40% выпускаемых снарядов продаются в третьи страны, а для увеличения помощи Украине необходимо отдать приоритет Киеву. Бретон подчеркнул, что для наращивания поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 8:45
Украина получила новый пакет помощи от Литвы
- Технологии | Сегодня, 8:15
Для передачи миллиона снарядов Украине Евросоюзу нужна политическая воля
- Бизнес | Сегодня, 7:49
Український бренд гаджетів Gelius запустив благодійний проект "ВИ НЕЙМОВІРНІ"
- Технологии | Вчера, 16:45
Samsung планує випускати блакитні фосфоресцентні OLED-панелі
- Связь | Вчера, 15:45
До мереж xPON підключилися 158 тисяч нових абонентів
- Интернет | Вчера, 15:15
Солодка добірка кавових лікерів
- Технологии | Вчера, 14:45
Украина просит у США радары Sentinel
- Бизнес | Вчера, 14:15
Пентагон не подтвердил сокращение поставок боеприпасов Украине на 30%
- Технологии | Вчера, 13:45
Названы самые безопасные страны мира для путешествий
Последние материалы
- Аналитика | 20 ноября, 13:25
Підбірка ноутбуків на Чорну п’ятницю 2023
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:53
У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:49
Держава передала військовим понад 2 000 безпілотників українського виробництва
- Обзоры | 17 ноября, 11:34
ColorWay GaN3 Pro Power Delivery (CW-CHS039PD-BK) – 65Вт на трьох!
- Обзоры | 12 ноября, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
- Аналитика | 10 ноября, 9:12
Ігрові столи Cougar – 12 моделей, серед яких ви точно знайдете свою
- Аналитика | 8 ноября, 12:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 20 (2023) - ТОП найбільш знакових новин від EcoFlow
- Обзоры | 7 ноября, 13:16
RIVACASE 7643 - "військова" сумка для подорожей і не тільки
- Фотогалереи | 6 ноября, 12:38
Північне сяйво "Аврора"
Популярные новости
- Интернет | Позавчера, 10:45
Минобороны заключило второе соглашение по рекрутингу в ВСУ 5.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Украина получила новый пакет помощи от Литвы 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Для передачи миллиона снарядов Украине Евросоюзу нужна политическая воля 0.00
- Бизнес | Сегодня, 7:49
Український бренд гаджетів Gelius запустив благодійний проект "ВИ НЕЙМОВІРНІ" 0.00
- Технологии | Вчера, 16:45
Samsung планує випускати блакитні фосфоресцентні OLED-панелі 0.00
- Связь | Вчера, 15:45
До мереж xPON підключилися 158 тисяч нових абонентів 0.00
- Интернет | Вчера, 15:15
Солодка добірка кавових лікерів 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
Украина просит у США радары Sentinel 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
Пентагон не подтвердил сокращение поставок боеприпасов Украине на 30% 0.00