Внешний SSD Transcend ESD265C

12 февраля 2024, 17:45

Накопитель, заключенный в легкий и прочный алюминиевый корпус, доступен в Merlion ёмкостью 500 Мб, 1 и 2 Тб.



ESD265C Transcend с интерфейсом USB 10 Гбит/с способен передавать данные со скоростью до 1050 Мб/с, что позволяет экономить драгоценное время и повысить эффективность работы.

ESD265C с легким и прочным алюминиевым корпусом, рассчитан на оптимальную ударопрочность. Ёмкость накопителя – 500 Мб, 1 и 2 Тб. Вес устройства составляет всего 31 грамм, что обеспечивает его портативность без ущерба для прочности, а серый цвет придает ему стильный вид.ESD265C от Transcend можно использовать с несколькими устройствами и операционными системами, включая Windows, macOS, iOS, iPad OS и Android. Он обеспечивает сверхбыструю скорость передачи данных и сверхбольшую емкость для ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов и даже игровых консолей.