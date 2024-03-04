4 марта 2024, 14:45

Новую часть фильма "Дюна" снимали на объективы украинского производства

Проектирование этой техники заканчивали уже после полномасштабного вторжения. Кое-где даже из окопов.

Об этом заявил работник компании IronGlass, которая и предоставляла объективы для съемок.


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