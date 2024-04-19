19 апреля 2024, 9:15

Исследование: наушники с шумоподавлением могут привести к глухоте

Человеческий мозг со временем привыкает к отсутствию внешних шумов и может просто начать игнорировать вообще любой посторонний шум, что приводит к глухоте.


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