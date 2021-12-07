В сервисе Jazz by Sber появилась технология умного шумоподавления

7 декабря 2021, 11:15

Общение в сервисе видеоконференций Jazz by Sber стало еще комфортнее с технологией умного шумоподавления на базе платформы Maxine от NVIDIA, для которой эта интеграция стала одной из первых в мировой практике. Благодаря решению на основе искусственного интеллекта посторонние шумы автоматически удаляются.

Jazz позволяет всем желающим создавать и проводить видеоконференции до 100 человек без ограничений по времени, синхронно смотреть видео в интернете, совершать бесшовный перевод звонков между устройствами, а демонстрировать экран могут все участники конференции, одновременно.