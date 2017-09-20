NVIDIA анонсировала партнеров программы NVIDIA Metropolis

20 сентября 2017, 13:45

Анонсированная на GTC 2017 платформа NVIDIA Metropolis, целью которой является создание безопасных и умных городов, представляет официальных партнеров инициативы и рекомендованный список приложений.

Данная инициатива NVIDIA призвана помочь системным интеграторам и производителям устройств быстрее разрабатывать новые продукты.



Городские видеокамеры, число которых к 2020 году превысит миллиард по всему миру, помогают нам решать огромное количество задач, связанных с жизнью больших и малых городов. Например, автоматическое переключение светофоров на основе данных с видеокамер в режиме реального времени сможет позволить справиться с пробками на дорогах. А камеры, установленные в светофорах, смогут помочь найти свободное место для парковки. Или представьте камеры, помогающие составлять план профилактического обслуживания дорог и мостов.



Данная партнерская программа представлена вслед за выходом в мае платформы для видеоанализа NVIDIA Metropolis, включающей широкий арсенал аппаратных средств и SDK. Чтобы вступить в нашу партнерскую программу Metropolis, партнеры должны иметь готовые к производству и проверенные на практике решения.



