10 мая 2017, 12:45

Metropolis - платформа видеоанализа для создания городов с ИИ

NVIDIA представляет аналитическую платформу для работы с видео NVIDIA Metropolis.



Metropolis делает города безопаснее и умнее путем применения алгоритмов глубокого обучения к видеопотокам в приложениях для обеспечения общественной безопасности, управления дорожным движением и оптимизации ресурсов. Свои продукты и приложения, использующие глубокое обучение на GPU, уже представили более 50 партнеров NVIDIA по проекту городов с ИИ, и многие из них демонстрируются на этой неделе на конференции GPU Technology Conference.



“Глубокое обучение позволяет проводить серьезный анализ видео, который в реальном времени превращает сухие данные в ценную информацию, повышая безопасность и улучшая качество жизни, - говорит Дипу Талла (Deepu Talla), вице-президент и генеральный директор по решениям Tegra в NVIDIA. - Платформа NVIDIA Metropolis позволяет применять ИИ к каждому видеопотоку, чтобы делать города умнее”.



Сегодня видео – это крупнейший в мире генератор данных, получаемых с сотен миллионов камер, установленных в правительственных учреждениях, общественном транспорте, коммерческих зданиях и на дорогах. К 2020 году общее количество камер на планете должно достигнуть 1 миллиарда.



В настоящий момент мониторится только небольшая часть отснятого видео; большая же часть хранится на дисках для будущего анализа. Первые попытки анализа видео в режиме реальном времени оказались гораздо менее надежными, чем интерпретация видео людьми. Умный анализ видео решает эту проблему путем применения алгоритмов глубокого обучения в камерах, локальных видеорегистраторах, на серверах и в облаках для мгновенного мониторинга видео с высокой точностью и масштабируемостью.



Высокоскоростной инференс на конечных устройствах осуществляется на базе вычислительной платформы для встраиваемых систем NVIDIA Jetson™ , на серверах и дата-центрах анализ происходит на базе ускорителей NVIDIA Tesla®. Визуализация данных осуществляется с помощью профессиональной графики NVIDIA Quadro®. Вся эта комплексная платформа поддерживается пакетами инструментов для разработчиков от NVIDIA, включая JetPack, DeepStream и TensorRT.





