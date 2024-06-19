19 июня 2024, 12:15

В Испании гигантские акулы-молоты нападают на туристов

На побережьи Гран-Канарии заметили несколько гигантских молотовидных акул, длиною 3 метра, которые кошмарили отдыхающих на лодках и суше.



Оцеплено три пляжа, дежурят дроны и спасатели, а ученые заинтересованы агрессией акул, ведь вид молотоголовых считается безвредным для человека.

