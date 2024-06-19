В Испании гигантские акулы-молоты нападают на туристов

На побережьи Гран-Канарии заметили несколько гигантских молотовидных акул, длиною 3 метра, которые кошмарили отдыхающих на лодках и суше.
Оцеплено три пляжа, дежурят дроны и спасатели, а ученые заинтересованы агрессией акул, ведь вид молотоголовых считается безвредным для человека.
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