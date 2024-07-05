Во время эфира ВВС территорию РФ пометили как Польшу

5 июля 2024, 8:15

Польское издание i.pl иронизирует, что ошибка очень порадовала интернет-пользователей, хоть и не тех, что живут в РФ, и собрало несколько забавных комментариев на эту тему.

Замечено на BBC. "Расцвет восточной Польши", — саркастически заметил американский политолог Ян Бреммер."Как сказал старый горец, Польша дойдет до Урала, за Уралом будет Китай, не будет больше вас, сукиных детей!" — написал один из пользователей в сети.Некоторые польские пользователи напомнили, что некогда Польша брала москву (с участием украинских казаков во главе с гетманом Сагайдачным).