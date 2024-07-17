Чем отличаются портативные УЗИ аппараты

17 июля 2024, 9:05

Портативные УЗИ аппараты отличаются от стационарных по ряду характеристик, среди которых - их мобильность, а также высокая функциональность, а также большая доступность.

Главное преимущество портативных аппаратов - их компактность и легкий вес. Они удобны для транспортировки, что позволяет использовать их в амбулаториях, полевых условиях, у постели больного, в отделениях интенсивной терапии, в приютах для животных, в ветеринарных клиниках.

Современные портативные УЗИ аппараты по своим возможностям не уступают стационарным моделям.

Основные характеристики портативных УЗИ

Они могут иметь:

цветной доплер,

режим 3D,

панорамное сканирование,

эластографию,

функцию TDI (тканевой допплеровской импульсной эхографии).

Количество датчиков у портативных аппаратов обычно меньше, чем у стационарных.

Но доступны все основные типы датчиков: линейные, конвексные, ректальные, вагинальные.

Дополнительные функции

Аппараты УЗИ могут иметь дополнительные функции. Это, например, встроенный компьютер, который позволяет хранить и обрабатывать изображения, а также вести базу данных пациентов. Они могут иметь водонепроницаемость - для проведения исследований в экстремальных условиях. А также снабжены беспроводными датчиками, обеспечивающими большую свободу действий во время исследования.

Стоимость портативных УЗИ

Обратите ваше внимание, что портативные УЗИ аппараты значительно дешевле стационарных. Это делает их доступными для широкого круга покупателей: небольших медицинских центров, частных практикующих врачей, ветеринарных клиник.

Диапазон цен на портативные УЗИ аппараты широкий - от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Помимо основных характеристик, при выборе портативного УЗИ аппарата следует также учитывать репутацию производителя. Отдавайте предпочтение известным и надежным брендам. Изучите отзывы других пользователей о выбранной модели. Убедитесь, что выбранный вами аппарат имеет достаточный гарантийный срок.

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Выбор портативных УЗИ аппаратов

Примеры портативных УЗИ аппаратов: Mindray DP-10, SonoScape S12, GE Voluson Solo, Samsung SonoTouch 30, Chison iVision 8.

При выборе портативного УЗИ аппарата необходимо учитывать следующие факторы:

1. Для каких исследований будет использоваться аппарат?

2. Сколько вы готовы потратить?

3. Какие функции вам необходимы?

4. Важно ли вам иметь высокое качество изображения?

5. Удобно ли вам будет работать с аппаратом?

6. Кто будет осуществлять сервисное обслуживание аппарата?

Перед покупкой портативного УЗИ аппарата рекомендуется ознакомиться с отзывами других пользователей и проконсультироваться со специалистами.