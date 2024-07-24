Покупка ноутбука б/у: преимущества и особенности подбора

24 июля 2024, 14:25

Хороший ноутбук, способный удовлетворить все потребности пользователя в работе, учебе или развлечениях, стоит недешево. Лучшее решение, чтобы сэкономить, но не терять в характеристиках, — это купить ноутбук бу. Такой подход позволяет получить многофункциональный рабочий инструмент, не выходя за рамки бюджета.

Покупка ноутбука бу будет удачной, если знать, как правильно выбирать технику. Рассмотрим основные плюсы такого решения и остановимся на ключевых критериях оценки и выбора лэптопа.

Основные преимущества подержанных ноутбуков

Экономия является главным плюсом покупки б/у устройства. Цена подержанного ноутбука будет на 30-60% ниже нового аналога. При этом на вторичном рынке можно купить бу ноутбуки брендов, являющихся лидерами сферы: Apple, Dell, HP, Lenovo, Acer, Fujitsu.

Среди других плюсов решения купить бу ноутбук можно выделить следующие:

Лэптоп уже прошел проверку предыдущим владельцем на наличие заводского брака. А если покупать на сайте https://bu.ctrs.com.ua/ru/laptop, можно быть уверенным, что инженеры ЦСервіс провели тщательное тестирование устройства на всевозможные поломки и сбои в работе.

Большой выбор, включающий в себя как современные новинки рынка, так и модели, снятые с производства.

Доступ к устройствам премиального сегмента. За одну и ту же сумму можно купить новый гаджет среднего класса или премиальный бу ноут.

Есть и определенные риски при покупке подержанной техники. Чтобы максимально обезопасить себя, рекомендуется сотрудничать с сервисными центрами, дающими гарантию на каждую единицу товара. В магазине ЦСервіс гарантия при покупке б/у компьютера составляет рекордные 60 дней.

Критерии выбора и оценки ноутбука

Изначально следует четко определить функциональные возможности лэптопа, являющиеся ключевыми для вас. Условно все устройства делятся на три основных типа:

• офисные — недорогие модели, используемые для работы с текстовыми документами, поисковыми программами и просмотра видео;• домашние — в сравнении с предыдущим вариантом являются более совершенными устройствами, способными запускать ресурсоемкие приложения;• геймерские или графические — ноутбуки, относящиеся к премиальному классу. Способны справляться с любыми задачами, включая обработку графики или запуск требовательных игр.

Игровой лэптоп имеет цену в разы выше, чем офисный, но и «умеет» он гораздо больше. Поэтому сначала определение личных требований, а потом — выбор конкретной модели.

Прежде чем ноутбук купить бу, необходимо провести ряд проверок. Обязательное условие — все тесты выполняются непосредственно в магазине. Если продавцом выступает надежная компания, то они не только не препятствуют проверкам, но и всячески помогают покупателю в этом процессе.

Процессор

Важным параметром выбора выступает рабочая частота процессора. Отлично, если ее величина не ниже 2 ГГц. Выбирая офисный лэптоп, когда приоритетом выступает энергоэффективность, будет достаточно процессора Intel Core i3 или аналог третьего поколения от AMD. При покупке универсального или игрового ноута, понадобится модификация выше — Core i5 и Core i7.

Жесткий диск

Простейший способ тестирования этого элемента: перенос блока информации с диска С на диск D. Если процесс произошел быстро, а винчестер при этом не начал издавать посторонних шумов, он исправен.

При запуске лэптопа обратите внимание на скорость запуска ОС. Убедитесь, что все клавиши и тачпад работают без нареканий.

Оперативная память

Для работы с текстами и веб-серфинга достаточно 4 Гб ОП. Графические приложения и современные игры более требовательны, лучше выбрать устройство с показателем не ниже 12 ГБ.

Материнская плата

Компонент обладает повышенной чувствительностью к падениям и ударам. При неаккуратной эксплуатации устройства предыдущим владельцем в будущем потребуется дорогостоящий ремонт. Внимательно осматривайте ноутбук перед покупкой на предмет наличия дефектов корпуса.

Экран

Дисплей тестируется на наличие механических повреждений и битых пикселей. Первый недочет поможет выявить внимательный осмотр монитора. Простой способ выявить битые пиксели — это запуск видео «dead pixel test» с видеохостинга Youtube.

Состояние аккумулятора

Этот элемент лэптопа изнашивается быстрее всего, поэтому требует тщательной проверки. Рекомендуется перед походом в магазин скачать на флэшку утилиты AIDA64 или Battery Care, которые помогают безошибочно определить степень износа батареи.

Программа AIDA64 является удобным инструментом для тестирования б у ноутбука, купить который вы планируете. С ее помощью кроме батареи можно проверить:

• систему охлаждения;• состояние видеокарты;• качество звучания;• матрицу дисплея;• параметры процессора.Возможные проблемы при покупке б/у ноутбука

Покупка подержанной техники сопряжена с определенными рисками. Главными недостатками такого решения являются:

• снижения времени автономной работы за счет износа аккумулятора;• возможность покупки ноутбука после ремонта, замены оригинальных комплектующих;• риск покупки ворованного устройства.

Свести к минимуму появление возможных проблем поможет сотрудничество с надежной компанией-продавцом. Обращайтесь в ЦСервіс и получите гарантированное качество каждой единицы товара.