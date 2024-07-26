26 июля 2024, 15:15

Запуск синей ветки метро осенью под вопросом, - эксперт Олег Попенко

"Опыт техногенных аварий показывает, что восстановление советского метро может затянуться на год или два. Поэтому я бы не спешил с заявлениями о скором открытии", — заявил он.

