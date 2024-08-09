В Беларуси заблокировали игровой онлайн-сервис Battle.net

9 августа 2024, 8:15

Это игровая онлайн-платформа от известной компании Blizzard, которая является разработчиком игр Diablo, Warcraft, StarCraft и многих других.

Первоначально о том, что сайт перестал открываться в Беларуси сообщил канал «Посмотри, брехня?», и это оказалось правдой.

На сайте Battle.net можно было покупать и играть в игры от Blizzard. Ранее, ещё в 2022 году Blizzard сообщила, что новая Diablo 4 будет недоступна для покупки и скачивания игрокам из РБ и РФ. Позднее владельцы учётных записей с регионом Беларусь или Россия лишились и возможности принимать подарки.Теперь же в Беларуси вообще запретили даже заходить на сайт Battle.net. При попытке открыть сайт в РБ, у многих он просто не открывается, у некоторых пока просто тормозит загрузка, но загружается, а у других уже появляется стандартная заглушка Мининформа с информацией о блокировке. Однако ещё вчера сайт Battle.net в Беларуси открывался без каких-либо проблем.