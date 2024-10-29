29 октября 2024, 11:15

Telegram заблокировал в Украине аккаунт Симоньян Russia Today

"Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство", - такая надпись высвечивается при попытке зайти на канал.


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