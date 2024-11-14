14 ноября 2024, 9:45

В Индии фермер устроил пышные похороны своему авто

Семья считала, что машина приносила им удачу. Попрощаться с авто пришли почти 1500 человек, включая провидцев и духовных лидеров.

Авто украсили цветочными гирляндами и поместили в огромную яму, сообщает NDTV.


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