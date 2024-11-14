Авто украсили цветочными гирляндами и поместили в огромную яму, сообщает NDTV.
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- Безопасность | Сегодня, 9:45
В Индии фермер устроил пышные похороны своему авто 0.00
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Курс биткоина превысил отметку в $91 тыс. 0.00