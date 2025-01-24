Zeit Online о "зигующем" Маске: Да, это гитлеровское приветствие!

24 января 2025, 8:15

"Давайте не будем ходить вокруг да около. Когда кто-то на политической сцене, во время политической речи, перед толпой, в которой немало сторонников крайне правых взглядов, вытягивает правую руку под углом, неоднократно, он отдает гитлеровское приветствие. Нет необходимости в "якобы" или "напоминает" или "спорно". Жест говорит сам за себя; он задокументирован на видео. Те, кто хочет увидеть в нем что-то другое, кто не хочет видеть гитлеровское приветствие, делают это на свой страх и риск. Например, те, кто теперь утверждают, что заново открыли древнее "римский салют", показывают не более, чем свое стремление приукрасить очевидное", — говорится в статье Ленца Якобсена.