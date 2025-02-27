Один апельсин в день снижает риск депрессии на 20%

27 февраля 2025, 8:45

К такому выводу пришел преподаватель Гарвардской медицинской школы и врач Рааджа Мехта на основе исследования Nurses' Health Study II.

Начиная с 1989 раз в два года более 100 000 медсестер предоставляли информацию о своем образе жизни, рационе и состоянии здоровья.



Анализ данных показал, что ежедневное употребление апельсина снижает риск депрессии на 20%.



Ученые предположили, что это связано с влиянием цитрусовых на кишечную микрофлору — в частности, на бактерию Faecalibacterium prausnitzii, которая регулирует уровень серотонина и дофамина.

Аналогичные исследования с участием мужчин дали такой же результат.



