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14 апреля 2025, 13:45

Гонконгская компания Movengine представила наушники-пончики

Несмотря на необычную форму, они обеспечивают полную звукоизоляцию и создают эффект 3D-звучания.

Наушники работают только через Bluetooth и могут автономно работать до 27 часов. Цена — $219.


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