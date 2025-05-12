Слишком греховны: талибы запретили шахматы

12 мая 2025, 18:45

Афганское министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока объявило игру в шахматы харамом и ликвидировала местную федерацию.

Причиной запрета шахмат назвали несоответствие игры нормам ислама. Медиа сообщают, что талибы считают шахматы азартной игрой.К слову, ислам не имеет единого мнения о шахматах. Большинство современных ученых склоняются к их дозволенности при соблюдении условий (отсутствие азарта, умеренность, уважение к религиозным обязанностям).В конце прошлого года они запретили окна, из которых можно видеть женщин, а еще раньше запретили женщинам разговаривать друг с другом.