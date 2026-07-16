Обвиняемый в кибершпионаже россиянин ранее работал в Kaspersky

16 июля 2026, 13:15

Обвиняемый в США в участии в масштабной хакерской кампании россиянин Денис Обрезко ранее занимал должность старшего специалиста в компании Kaspersky Lab.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на документы и источник, знакомый с ситуацией. По версии американской прокуратуры, после ухода из Kaspersky он стал заместителем директора российской IT-компании Yutek-NN, которую США связывают с хакерской группой Void Blizzard, обвиняемой в кибератаках против государственных структур стран НАТО и американских компаний.



В Kaspersky подтвердили, что Обрезко работал в компании в 2017-2019 гг, однако заявили, что не располагают информацией о его нынешней деятельности и что предъявленные обвинения «не могут быть связаны с его обязанностями во время работы в Kaspersky». Эксперт Люцернского университета Зезанто отметил, что это дело демонстрирует тесную взаимосвязь между сферой кибербезопасности и спецслужбами, подчеркнув, что подобная практика существует не только в России, но и в других странах.



Обрезко был задержан в 2025 г. в Таиланде по запросу американских властей, перед американским судом он предстал 9 июня 2026 г. Россиянин обвиняется в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

