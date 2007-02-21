Швеция признала DoS-атаки уголовщиной

21 февраля 2007, 11:48

Власти Швеции ввели уголовную ответственность за DoS-атаки. Подобное решение было принято после того, как местным правоохранительным органам не удалось привлечь к ответственности хакеров, которые вывели из строя сайт полиции Швеции по причине того, что DoS-атаки не считались преступлением, сообщается на сайте Lenta.

Новый закон, согласно которому за DoS-атаку можно будет поплатиться свободой, вступит в силу 1 июня 2007 года. Сегодня, уточняет британское издание, Швеция считается настоящим раем для сетевых хулиганов, так как в этой стране нет законов, запрещающих хакерские атаки.

DoS-атака (Denial of Service — "отказ в обслуживании") - это создание таких условий, при которых пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднен. Осуществляется она с помощью большого количества запросов к компьютерной системе или сетевому оборудованию, целью которого является вывод системы из строя из-за исчерпания ее ресурсов.