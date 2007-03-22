LdPinch.ZO: опасный троян, который крадет данные

22 марта 2007, 11:45

Антивирусная лаборатория PandaLabs предупредила пользователей о распространении нового трояна LdPinch.ZO. Эта вредоносная программа разработана для кражи персональных данных пользователей. После запуска он открывает Windows Explorer с картинками сексуального содержания. Эти картинки призваны отвлекать внимание жертвы, пока троян копирует в систему свой файл. Этот файл собирает пароли, детали логинов, телефонные номера, используемые для коммутируемого доступа в Интернет и т.п. Эта информация собирается из браузеров FireFox, Mozilla, Internet Explorer, FTP-клиентов ( CuteFTP, SmartFTP, …), программ для обмена мгновенными сообщениями и других источников. Все собранные данные отсылаются на определенный адрес электронной почты, передает 3Dnews.

LdPinch.ZO также открывает порт, через который хакер может получить доступ командной строке, использовать ее для выполнения определенных действий на зараженном компьютере и даже для удаленного управления им.

Если брандмауэр предупреждает пользователя о подозрительном интернет-подключении, Ldpinch.ZO может сымитировать нажатие "OK" для того, чтобы продолжить веб-соединение для кражи информации.