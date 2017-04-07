NVIDIA представила новую мощнейшую графику Titan Xp

7 апреля 2017, 13:15

Графический процессор Titan Xp на базе архитектуры Pascal имеет больше ядер, выше частоты, быстрее память и выше производительность, чем его предшественник также на базе Pascal - TITAN X 2016-го года.

TITAN Xp – это карта для тех, кому нужен самый лучший графический процессор NVIDIA, непосредственно от NVIDIA и с поддержкой NVIDIA.Ключевые характеристики:· 12ГБ памяти GDDR5X с полосой пропускания в 11.4 ГБ/с· 3 840 ядер CUDA с частотой 1.6 ГГц· Вычислительная мощность в 12 терафлопсМощь нового TITAN Xp будет также доступна и для пользователей Mac благодаря новым бета-драйверам Pascal, которые появятся уже в апреле. Впервые пользователи Mac получат в руки невероятную мощь наших графических процессоров Pascal.