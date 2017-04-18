"Доктор Веб" раскрывает популярную мошенническую схему

18 апреля 2017, 12:15

В одной из своих публикаций компания «Доктор Веб» уже рассказывала о таком популярном виде мошенничества в Интернете как договорные матчи.

Однако применяемые сетевыми жуликами технологии не стоят на месте: теперь они стали использовать в своих криминальных схемах специальную программу, обманывающую доверчивых пользователей.



Традиционная методика работы мошенников, промышляющих так называемыми «договорными матчами», довольно проста: они создают специальный сайт, на котором предлагают приобрести «достоверные и проверенные сведения об исходе спортивных состязаний». Впоследствии с помощью этой информации можно делать якобы гарантированно выигрышные ставки в букмекерских конторах. Создатели таких сайтов представляются отставными тренерами или спортивными аналитиками. На самом деле часть клиентов подобных сервисов получает один спортивный прогноз, другая часть — прямо противоположный. Если кто-то из пострадавших и возмутится, жулики предложат ему получить следующий прогноз бесплатно в качестве компенсации за проигрыш.

Недавно кибермошенники внесли в эту схему некоторые изменения. Они по-прежнему создают для привлечения клиентов сайты и публичные страницы в социальных сетях, однако в качестве подтверждения качества своих услуг предлагают скачать защищенный паролем самораспаковывающийся RAR-архив, якобы содержащий текстовый файл с результатами того или иного матча. Пароль для архива жулики высылают после завершения состязания. Предполагается, что таким образом пользователь сможет сравнить предсказанный результат с реальным.



Вместо архива мошенники отправляют потенциальной жертве написанную ими программу, полностью имитирующую интерфейс и поведение SFX-архива, созданного с помощью приложения WinRAR. Эта программа добавлена в вирусные базы Dr.Web под именем Trojan.Fraudster.2986. Она не только внешне практически неотличима от обычного RAR SFX-архива, но и схожим образом реагирует на попытку ввести неправильный пароль и на другие действия пользователя.



Этот поддельный «архив» содержит шаблон текстового файла, в который с помощью специального алгоритма подставляются нужные результаты матча в зависимости от того, какой пароль введет пользователь. Таким образом, после окончания спортивного соревнования жуликам достаточно отправить своей жертве соответствующий пароль, и из «архива» будет «извлечен» текстовый файл с правильным результатом (на самом деле он будет сгенерирован троянцем на основе шаблона).



Существует и альтернативный вариант этой жульнической схемы — злоумышленники отправляют жертве защищенный паролем файл Microsoft Excel, содержащий специальный макрос. Этот макрос аналогичным образом подставляет в таблицу требуемый результат в зависимости от введенного пароля.



Компания «Доктор Веб» напоминает, что всевозможные предсказания исхода спортивных состязаний — это мошенничество, жертвой которого может стать любой пользователь. Не стоит доверять сайтам, предлагающим разбогатеть благодаря ставкам на тотализаторе с использованием какой-либо инсайдерской информации, даже если обещания жуликов выглядят очень убедительными.