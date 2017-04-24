Обновление микропрограммного обеспечения для профессиональных дисплеев Canon

24 апреля 2017, 11:15

Canon Europe анонсирует выход обновления микропрограммного обеспечения для трех моделей профессиональных 4K-дисплеев – DP-V1710, DP-V2410 и DP-V2420.

Новые возможности дисплеев – это простое подключение к цифровым кинематографическим камерам и удобные настройки при съемке в высоком разрешении HDR (расширенный динамический диапазон).



Обновление позволяет воспроизводить в формате 4K RAW видеосюжеты, снятые на камеры EOS C700 или EOS C700 GS PL. Поддержка стандарта 3G-SDI позволяет отображать ролики через единый кабель без необходимости использования внешнего промежуточного устройства.



Все данные о видео, снятых на EOS C700, EOS C700 GS PL и EOS C300 Mark II, можно получить с подключенных камер через метаданные. Кроме того, обновление позволяет отображать изображение с соотношением сторон 2.39:1 (широкоэкранное разрешение), которое часто используется для специализированной съемки с помощью цифровой кинематографической камеры с анаморфным объективом. Данные функции раскрывают перед пользователями новые возможности и повышают удобство съемки.



Благодаря обновлениям пользователям больше нет необходимости применять LUT. Цифровую кинематографическую камеру ARRI (Арифлекс) можно подключить к дисплеям DP-V170, DP-V2410 или DP-V2420 для отображения LOG C файлов в формате HDR.



Новое микропрограммное обеспечение позволяет отображать каждое 4К-изображение сразу в двух форматах, HDR и SDR, разделяя экран вертикально пополам. Также предусмотрена опция сжатия изображения. 4К-дисплеи Canon обеспечивают точную передачу насыщенных и реалистичных цветов, увеличивая яркость изображений для отображения видео в HDR.



Обновленное микропрограммное обеспечение будет доступно с июня 2017 года. Демонстрация расширенных функциональных возможностей пройдет с 24 по 27 апреля 2017 года в Лас-Вегасе, на стенде Canon (C4325), в рамках выставки Национальной ассоциации вещательных компаний.













