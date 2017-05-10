Vodafonе запустил новый тариф для Львова ко Дню города

10 мая 2017, 11:45

Три безлимита по символической стоимости 5 грн / месяц – такое предложение представляет Vodafon Украина для львовян и жителей области накануне Дня города в тарифе Vodafone Zaхід.

Специальное предложение Vodafone Zaхід, действует на территории Львовской области и включает:

безлимитные звонки в Польшу – услуга «Безлимит в Польшу» на один номер оператора T-Mobile/Heyah» уже установлена в тарифе, у абонента есть возможность бесплатно подключить номер польского оператора и звонить на него без ограничений в течение месяца. При необходимости изменить номер на другой можно всего за 5 гривен.

безлимит в соцсетях и– предусматривают безлимитное прослушивание музыки и просмотр видео в соцсетях, передачи текстовых сообщений Messenger, Viber и WhatsApp

безлимитные разговоры в сети Vodafone Украина.

500 МБ Интернета ежедневно – таким образом абонент может использовать до 15 пакетных гигабайт в течение месяца. После исчерпания ежедневных 500 пакетных мегабайт, стоимость последующих 500Мб составит 5 гривен.

Стоимость звонков на другие сети Украины составляет всего 35 коп. за минуту, а стоимость SMS и MMS на все мобильные сети Украины – 1,5 грн. в день за 50 сообщений.

«Львов всегда считалась близким к западу, и не только территориально. Сюда приезжает большое количество туристов из западных стран, жизнь и работа многих львовян связаны с Польшей. Тариф Vodafone Zaхід еще больше приближает Львов к западу благодаря безлимитным звонкам в Польшу, безлимитному общению в соцсетях и скоростному Интернету. Ежемесячная плата в Vodafone Zaхід составляет всего 5 гривен в месяц, таким образом, абонентам достаточно первого одноразового пополнения на более чем полгода: остается просто пользоваться тремя безлимитами и быть всегда на связи», – комментирует запуск нового тарифа Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украины, регион Запад.

Абоненты, которые звонят в Польшу на несколько номеров, могут воспользоваться в рамках тарифа услугой «Безлимит за границу» и звонить без ограничений на 3 мобильные номера польского оператора T-Mobile / Heyah всего за 15 гривен в течение 30 дней. Стоимость звонков на городские номера в другие западные страны, такие как Испания, Италия, Венгрия, Бельгия, Чехия , а также на все номера Польши (городские и мобильные) составляет 50 копеек за минуту разговоров.

Чтобы воспользоваться специальным предложением на территории Львовской области, нужно приобрести стартовый пакет Vodafone Zaхід стоимостью 25 грн., и осуществить пополнение счета на сумму от 40 грн.

