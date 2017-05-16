Подробности о смартфоне Redmi Pro 2 от производителя

16 мая 2017, 11:45

Китайская Xiaomi на своем сайте Mi.com, судя по всему, раньше времени опубликовала информацию о смартфоне Redmi Pro 2, который пока что не был представлен официально.



На данный момент «всплывшие» сведения уже скрыты с сайта, однако они уже успели «разлететься» по сети.



Так, теперь в точности известно о том, что аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей с матрицей AMOLED в основе. Кроме того, отмечается Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятор на 4000 мАч. Основная камера – 16Мп.



В продаже новинка появится с ценником в $174.

Точная дата анонса пока не приводится, но, судя по всему, это случится уже совсем скоро.