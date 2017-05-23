Fly Cirrus 13 – первый смартфон с Android Nougat

23 мая 2017, 11:45

Бренд Fly начал продажи своего первого смартфона с Android 7.0 «из коробки» - Fly Cirrus 13.

В основе новинки – 4-ядерный процессор MT6737T, тактовая частота которого 1, ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Также для последней предусмотрена возможность расширения посредством карт microSD до 64 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Емкость аккумулятора – 2400 мАч.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.По части беспроводных модулей и интерфейсов упомянута поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио.