Японская Sony готовит анонс новых плееров Walkman

18 июля 2017, 10:30

Судя по всему, компания Sony в обозримом будущем готовится выпустить три новых плеера Walkman - NW-A45, NW-A46 и NW-A47.

На данный момент все три разработки известны под доковым именем Jupiter. По некоторым данным, грядущие новинки уже получили сертификаты FCC.



Среди общего у всей этой троицы – достаточно объемные встроенные накопители. Так, модель А45 обладает 16 ГБ памяти, у А46 – 32 ГБ, а у последней из отмеченных – 64 ГБ.



Прочие спецификации пока не известны. Точная дата анонса также не называется.