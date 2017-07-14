Виртуальный оператор Lycamobile будет работать на сети 3Mob

14 июля 2017, 14:06

Lycamobile, один из крупнейших в мире виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), объявил о завершении процесса лицензирования для работы в Украине. Партнером по предоставлению сервисов в Украине стал национальный телеком-оператор Укртелеком совместно с мобильным оператором 3Mob. Это событие - еще один шаг на пути расширения мировой сети Lycamobile, которая теперь работает в 22 странах.

Рынок телекоммуникаций в Украине является одним из самых развитых в регионе, и насчитывает около 144 "мобильных" номеров на 100 человек. Это значит: большая часть 42,5-миллионного населения страны пользуется более одной SIM-картой. Для миллионов украинцев, живущих за рубежом, будущее внедрение услуг позволит воспользоваться преимуществами недорогих сервисов Lycamobile. Они смогут оставаться на связи с семьей и друзьями, а также контактировать с близкими по всему миру и дома. Предложение Lycamobile "внутри страны" покажет свою конкурентную способность, предоставляя украинские пакеты услуг с большим количеством звонков, сообщений и интернета по оправданной стоимости.

Lycamobile представит свои услуги в Украине в партнерстве с 3Mob, дочерним мобильным оператором крупнейшего национального телеком-оператора Укртелеком. 3Mob презентовал первую в Украине 3G сеть, а после запуска услуги клиенты Lycamobile получат доступ к широкому покрытию оператора по всей стране.

Председатель Lyca Group Аллираджа Субаскаран заявил: "Мы рады сообщить о получении лицензирования в Украине и партнерстве с Укртелекомом и 3Mob. Это позволит нам расширить предложение нашего сервиса в регионе в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь Украине развиваться как одному из важнейших рынков Восточной Европы и создать возможность для клиентов контактировать с их близкими - дома и за рубежом".

Директор Укретелекома Юрий Курмаз добавил: "Партнерство с Lycamobile, которое предоставит его потребителям доступ к 3G-покрытию Укртелекома в Украине, создаст новые возможности и для 3Mob. Существующие ценовые вызовы между сетями и значительная рыночная мощность крупнейших украинских мобильных операторов исторически ограничила развитие меньших провайдеров страны. Благодаря партнерству с Lycamobile, сильным международным игроком, украинцы получат доступ к интернету, звонкам и сообщениям по оправданной цену, что является значительным шагом в направлении разрушения барьеров для коммуникации потребителей в регионе ".

Lycamobile быстро развивается и в настоящее время предоставляет услуги 15 миллионам пользователей на 5 континентах. Такое быстрое развитие за последнее время укрепило ценности компании: связь, доступность и доверие, и поддерживает ее стратегию развития, которая заключается в запуске звонков, сообщений и сервисов обмена данными с низкой ценой на новых рынках, включая Восточную Европу, южную часть африканского континента, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.