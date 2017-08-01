Новые фото смартфона Meizu X2 с круглым дисплеем

1 августа 2017, 11:15

Неназванные источники опубликовали несколько новых фото, на которых, судя по всему, показан смартфон Meizu X2.

Эта новинка производителя пока еще не была представлена официально.



Ценность снимков в том, что они позволяют рассмотреть основную изюминку терминала – круглый вспомогательный дисплей на тыльной панели.



Учитывая небольшие размеры этого экрана, специалисты предполагают, что он здесь будет отвечать за служебную информацию: дату, время, уровень заряда аккумулятора и пр.

Точная дата анонса, а также технические особенности этого аппарата Meizu пока не приводятся.