Защищенный и мощный X-treme PQ28 - новый смартфон от Sigma mobile

4 августа 2017, 9:15

X-treme PQ28 можно назвать «старшим братом» популярной на данный момент модели X-treme PQ24.

Внешне они отличаются только наличием металлических боковых вставок у X-treme PQ28, однако функционально имеют значительные отличия.

Смартфон X-treme PQ28 работает на базе более мощного 4- ядерного процессора MediaTek МТК6737Т с тактовой частотой 1,5 ГГц под управлением ОС Android 7.0 и графического ядра Mali-Т720. На борту устройства 2ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Дополнительно увеличить память можно за счет использования microSD-карт объемом до 32ГБ.

Встроенный очень мощный Li-Pol аккумулятор на 5000 мАч позволяет автономно работать смартфону длительное время. Вы можете слушать музыку и в то же время общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры или смотреть фильмы в течение всего дня, и при этом совсем не экономить заряд на яркости экрана. Предусмотренная функция PumpExpress поможет быстро восстановить утраченные проценты заряда аккумулятора.

Смартфон X-treme PQ28 оснащен цветным экраном диагональю 5 '' с IPS-матрицей формата HD с разрешением 1280х720 пикселей. Экран защищен стеклом повышенного сопротивления к царапинам Gorilla Glass 3.

И конечно, смартфон имеет высокую степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет погружать телефон в воду на глубину до 3 метров (до 60 минут). Стоит подчеркнуть, что данный стандарт не предусматривает противоударность. За счет дополнительных уплотнителей и креплений телефон имеет повышенные показатели виброустойчивости, но требует осторожности в использовании.

X-treme PQ28 поддерживает работу двух nanoSIM-карт в сети GSM, или одну nanoSIM и одну microSD -карточки.

Смартфон работает в сети интернет благодаря наличию WiFi-модуля и поддерживает работу в высокоскоростных 3G / 4G-сетях, а встроенный GPS-модуль позволяет использовать смартофон в качестве навигатора. Также для передачи и обмена данными можно использовать встроенный модуль Bluetooth 4.0.

X-treme PQ28 оснащен основной 8 МП камерой Sony IMX219 с широким спектром возможностей: автофокусом, функцией распознавания лиц в кадре, панорамной съемкой, серийной съемкой. Фронтальной камеры в 2 МП вполне достаточно, чтобы сделать качественные и яркие селфи-снимки.

Дополнительно в X-treme PQ28 имеются следующие полезные функции и возможности: датчики освещенности, приближения, ориентации, акселерометр, гироскоп, магнетометр (последний дает возможность установить приложение «Компас» для ориентирования на местности без использования GPS), фонарик, FM-радио, MP3 плеер, функция управления жестами на выключенном экране.

Смартфон X-treme PQ28 станет настоящим помощником и надежным спутником для любителей как активной жизни, так и активного отдыха. А также для людей тех профессий, кто постоянно сталкивается с водой, грязью, пылью, снегом.

X-treme PQ28 всегда готов к эксплуатации практически в любых сложных условиях.



Габариты смартфона 145х75х14мм, вес – 217 грамм

Гарантия от производителя – 18 месяцев

Рекомендованная розничная цена - 5888 грн