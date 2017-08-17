ASUS представила новый моноблок - WA039T

17 августа 2017, 12:15

Ритейлеры начали принимать заказы на новый ПК от ASUS в форм-факторе моноблок - ASUS WA039T.

Новинка укомплектована 21,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD.



В основе – 14-нм процессор Pentium J4205, тактовая частота которого 1,5 ГГц. «В связке» здесь графика Intel HD Graphics 505. Объем ОЗУ – 4 ГБ DDR3.



По части беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, полноценный HDMI, 4 USB 3.0 – порта и пр.



Вес продукта – 4,5 кг.

Ориентировочный ценник - ASUS WA039T - $680. Работает моноблок под управлением Windows 10.