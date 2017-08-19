ZTE TL99 – смартфон с 2К-дисплеем, 4 ГБ ОЗУ и 20Мп камерой

19 августа 2017, 12:53

На официальном сайте TENAA «всплыли» сведения о новом смартфоне китайской ZTE.

Речь идет о модели с индексом TL99.Судя по всему, эта новинка производителя получит 5,5-дюймовый 2К-дисплей, а также 20Мп основную и 8Мп фронтальную камеры.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4-ядерный процессор на 2 ГГц (модель не указывается), а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора 3140 мАч. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Работать грядущая новинка будет под управлением Android 7.1.1.Точная дата анонса на данный момент не известна.