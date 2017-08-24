Тонкая и прочная защита экрана

24 августа 2017, 8:44

Компания Corning держит позиции и собирается потеснить производителей стекол для "умных телефонов". Поэтому 20 июля 2016 года было представлено Gorilla Glass 5. А в 2017 году на рынок вернулась легенда — Nokia. И что мы видим на лицевой панели Nokia 5? Это же Corning Gorilla Glass с 2,5D эффектом. Предполагается, что стеклышко в 1,8 раз прочнее предыдущих разработок, но так ли это? И что вообще собой представляет Gorilla Glass? Давайте разберемся.

Особенности Gorilla Glass

Согласно исследованиям Corning, приблизительно 85% пользователей роняют смартфоны чаще, чем 1 раз в год. Большинство юзеров также сообщают о падении своих девайсов с большой высоты. Обычное хлипкое стекло такого пользования не выдержит и треснет. Поэтому необходимо позаботиться о прочности защитного стекла. Иначе сенсорная панель расколется, и дорогостоящий ремонт обеспечен.

Опираясь на данные исследования, специалисты компании Corner принялись за разработку нового поколения Gorilla Glass, и мир увидел 5 поколение защитного покрытия. Производитель утверждает, что новая модель намного прочнее Gorilla Glass 4. Краш-тест показал, что стекло останется невредимым при падении с 1,6 метров в 80% случаев. Это особенно порадует тех, кто любит делать селфи или снимать видео на моноподе.

На увеличенной прочности дело не заканчивается: производитель принялся разрабатывать антибактериальное покрытие. Технология Antimicrobial Gorilla Glass означает присутствие на покрытии сильного бактерицидного вещества, которое при этом никак не влияет на работоспособность дисплея.

Трудолюбие специалистов компании дает плоды, BMW AG уже начали использовать стекло Corner. Это позволит значительно снизить вес конструкции машины, что повлечет экономию топлива.

В чем преимущества Gorilla Glass?

1. Стойкость к повреждениям. За счет химического усиления во время обмена ионами стекло получается прочным. Ионы создают особый слой, который действует, как броня. Поэтому, по заверениям производителей, процент повреждений у стекла-гориллы меньше. И с каждым поколением эта характеристика становится лучше. Пользователи оценили его по высшему разряду, в отличие от сапфирового стеклышка. Поэтому Apple, теряя позиции с сапфиром, обратил взор на продукцию Corner.

2. Высокий уровень гладкости. Пользоваться смартфонами с Gorilla Glass так приятно!

3. Оптическая прозрачность. Эта характеристика также на высоте. Защитное покрытие на смартфоне не должно препятствовать восприятию изображения.

4. Маленькая толщина. Причем производитель утверждает, что уменьшение этого показателя не влияет на прочность и другие важные характеристики.

К тому же смартфоны с Gorilla Glass выглядят привлекательнее. А технология 2.5D позволяет выполнять изогнутые формы, улучшить визуальный эффект гаджета за счет обтекаемости. Вспомнить только нашумевший Samsung Galaxy S8, где пятое поколение Gorilla Glass используется для покрытия корпуса с обеих сторон.

Gorilla Glass и Nokia 5 — удачный дуэт

Новое — это хорошо забытое старое. Компания Nokia решила возродить свое величие, выпустив линейку смартфонов Nokia 3, 4, 5. Помимо программного оснащения и хорошего аккумулятора производитель использовал Gorilla Glass для покрытия корпуса. Получилось весьма удачно. Технология 2.5D сделала свое дело: изогнутые края создают ощущение безграничности, а стекло покрывает переднюю панель полностью, что защищает не только экран, но и сенсорные кнопки под ним. Полная ламинация довершает восприятие, отчего пользоваться Nokia 5 удобно и приятно на ощупь. Теперь можно делать сэлфи и при неудачном падении девайса не переживать, что экран покроется трещинами. Узнать больше о характеристиках Nokia 5 и купить устройство можно на Comfy.ua: https://comfy.ua/smartfon-nokia-5-dual-sim-silver-white.html.