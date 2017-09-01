IFA2017: Состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia XA1 Plus

1 сентября 2017, 13:45

На выставке IFA2017, японская Sony представила свой новый «доступный» по цене смартфон - Xperia XA1 Plus.



Аппарат получил достаточно тонкие рамки по бокам дисплея, а также сканер отпечатков пальцев.

В основе новинки – 8-ядерный Mediatek Helio P20 (MT6757) + 3/4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 1080х1920 точек.Основная камера – 23Мп, а фронтальная – 8Мп.Среди прочего отмечены LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, есть порт USB Type-C.Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Вес устройства – 189 грамм.Точная дата релиза на данный момент не называется.