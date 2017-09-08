OnePlus начала тестирование Android 8.0 для OnePlus 3

8 сентября 2017, 12:45

Стало известно о том, что компания OnePlus начала рассылать обновление прошивки Android 8.0 для своего смартфона OnePlus 3.

На данный момент это тестовая версия релиза, которая доступна для небольшой группы тестеров.Эксперты отмечают, что эта версия прошивки пока еще выглядит достаточно «сырой». Так, к примеру, с Android 8.0 на OnePlus 3 не работает NFC, сильно глючит Wi-Fi, нестабильный Bluetooth и пр.К слову, уже в конце текущего месяца тестовые релизы «восьмерки» появятся для OnePlus 3T и OnePlus 5. Здесь тестировать обновление смогут все владельцы отмеченных аппаратов.