В GFXBench "засветился" Google Chromebook Eve

14 сентября 2017, 10:15

В базе популярного бенчмарка GFXBench «всплыли» результаты тестирования хромбука Google Chromebook Eve, который пока не был представлен официально.

Эксперты говорят, что речь идет об обновлении линейки хромбуков Chromebook Pixel.Google Chromebook Eve получит 12-дюймовый дисплей, разрешение которого 1600х2400 точек, процессор Intel Core i5-7Y54 7-го поколения, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Работать аппарат будет под управлением Android 7.1.1, а это, кстати говоря, подразумевает установку приложений из Google Play Market.Точная дата анонса пока не называется.