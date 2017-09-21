Состоялся анонс смартфона Gionee X1s

21 сентября 2017, 12:15

Китайская компания Gionee анонсировала и готовится начать продажи своего нового смартфона X1s.



Работает терминал под управлением Android 7.0.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737T, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика ARM Mali-T720 + 3 ГБ оперативной памяти.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек. Аппаратно поверх дисплея стекло Corning Gorilla Glass 3.



Основная камера – 13Мп; фронтальная – 16Мп.



Объем встроенной памяти – 16ГБ. Возможность расширения также предусмотрена – пользователь может вставить карту до 256 ГБ включительно.



По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



В продаже новинка появится с ценником в $200.