Состоялся анонс смартфона Gionee X1s

Китайская компания Gionee анонсировала и готовится начать продажи своего нового смартфона X1s.
Работает терминал под управлением Android 7.0.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737T, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика ARM Mali-T720 + 3 ГБ оперативной памяти.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек. Аппаратно поверх дисплея стекло Corning Gorilla Glass 3.
Основная камера – 13Мп; фронтальная – 16Мп.
Объем встроенной памяти – 16ГБ. Возможность расширения также предусмотрена – пользователь может вставить карту до 256 ГБ включительно.
По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2.
Емкость аккумулятора – 4000 мАч.
В продаже новинка появится с ценником в $200.