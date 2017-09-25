Состоялся анонс планшета ASUS ZenPad 10 (Z301M)

25 сентября 2017, 11:45

Тайваньская ASUS представила свой новый планшет - Z301M, входящий в состав семейства ZenPad 10.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT8163B, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Графика «на борту» Mali T720 MP2. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.

Диагональ дисплея – 10,1 дюйма, а его разрешение 800х1280 точек.В продаже терминал будет доступен в нескольких версиях с разным объемом встроенной памяти – 16 ГБ, 32ГБ и 64 ГБ. Независимо от объема, пользователь сможет расширить его еще на 128 ГБ при помощи карт памяти соответствующего формата.По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2.Кроме того, «на борту» аудиосистема с двумя фронтальными динамиками и технологией Sonic Master.Отдельно отмечены две камеры – 5Мп основная и 2Мп фронтальная, а также акселерометр, гироскоп, электронный компас, приёмник навигационной системы GPS и датчик освещённости.Работает аппарат под управлением Android 7.0.В продаже новинка появится с ориентировочным ценником в 170 евро.