IDC: в первой половине 2017 г. рынок серверов x86 в Украине сократился

26 сентября 2017, 10:45

Украинский рынок серверов x86 по итогам первого полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 11% в штучном и вырос на 20% в денежном выражении. Емкость рынка в деньгах заказчиков составила почти $19 млн. и в устройствах 3265 единиц, сообщает киевский офис IDC.

«Противоречивая динамика рынка серверов x86 в первой половине 2017 г. объясняется аномалиями предыдущего года, – комментирует Андрей Головных, ведущий аналитик IDC по рынку серверов и инфраструктурных решений. – Во втором квартале прошлого года, в результате борьбы вендоров за рыночную долю, в страну было завезено несколько сотен недорогих серверов начального уровня, которые осели на складах дистрибьюторов. Именно они обусловили текущее падение рынка в штучном выражении за счет высокой базы сравнения. В то же время, рост рынка в деньгах и одновременный рост средней цены системы знаменуют восстановление спроса, связанное с оживлением в экономике».Стоит отметить, что долгосрочные перспективы рынка серверов x86 в равной мере зависят не только от экономических, но и от технологических трендов. Так, IDC отмечает все более массовую миграцию заказчиков, особенно малого бизнеса, от покупки серверов к облачным сервисам IaaS, что делает маловероятным восстановление объема рынка до уровня 2011-2012 гг. в силу значительно более высокой утилизации серверов в облачной инфраструктуре, а также опережающему росту доли зарубежных провайдеров в украинском рынке хостинг- и IaaS-услуг.