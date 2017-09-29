Представлен "антикомарный" смартфон LG K7i

29 сентября 2017, 12:15

Южнокорейская LG анонсировала на территории Индии свой новый смартфон - LG K7i.

Ключевая отличительная черта новинки – антикомарная технология Mosquito Away.Напомним, то в прошлом году производитель выпустил целую линейку телевизоров LG Mosquito Away TV, все модели которой получили специальный модуль, отгоняющий москитов при помощи ультразвука. Согласно официальным данным, такой способ самый действенный и удобный для тех же пользователей.LG K7i для этих целей также использует ультразвук за счет специальной панели сзади. Кроме того, в комплекте поставки предусмотрена также док-станция Mosquito Away Stand.Что же относительно "железа внутри", речь о 4-ядерном MediaTek MTК6737М на 1,1 ГГц, а также 2ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 480х854 точки. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. Отдельно отмечена поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Работает новинка под управлением Android 6.0. Об обновлении до более актуальной "семерки" пока никаких сведений нет.