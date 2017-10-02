Топ-5 лучших смартфонов, проверенных временем

2 октября 2017, 17:46

Первую строчку шорт-листа занимает 4-дюймовый Apple iPhone SE 32gb, оснащенный дисплеем Retina, передовым процессором А9, камерой iSight 12 Мп, способной записывать 4К-видео с частотой 30 кадров/с. Его предшественник iPhone 5S также не сдает позиции, удерживаясь на демонстрационных рядах рядом с более мощными, но и более дорогими вариантами.

В списке бестселлеров — смартфоны Samsung: Galaxy Note 5 и Galaxy S7 Edge, оснащенные Quad HD Super AMOLED-экраном.

Не менее популярен девайс бюджетной ценовой категории — Sony Xperia XA с камерой 13 Мп и высокотехнологичным процессором MediaTek helio P10.