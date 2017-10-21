LEXAND представляет новый автомобильный видеорегистратор LR70

21 октября 2017, 9:25

Лаборатория информационных технологий «ЛЕКСАНД», производитель портативной электроники, пополнила свою линию видеорегистраторов новой моделью LEXAND LR70 с активным магнитным держателем.

LEXAND LR70 — это современный автомобильный видеорегистратор, от стандартных версий регистраторов новинка отличается качественной оптикой с записью видео в FULL HD формате, оригинальным дизайном в виде шара, наличием GPS и активным магнитным держателем, позволяющим установить регистратор на стекло и развернуть его на 360 градусов.



Главная особенность модели — быстросъемный магнитный держатель, которым комплектуется изделие, позволяет быстро и надежно фиксировать устройство при помощи стикера, устанавливаемого на лобовое стекло.

Провод электропитания подключается не к устройству, а непосредственно к активному держателю, что существенно повышает удобство пользования. Видеорегистратор помещен в корпус из легкого и прочного пластика и оснащен объективом с 6-ти слойной стеклянной линзой и широким углом обзора 165 градусов (это позволяет захватить в поле зрения такие проблемные зоны, как соседние полосы, обочины и пр.). Видеорегистратор имеет встроенный датчик движения, функцию циклической съемки, а также аккумулятор 180 мАч, автономной работы которого хватит на 30 минут.



Наличие GPS-приемника, интегрированного в антенну, позволяет выводить информацию о точных координатах и скорости движения автомобиля на каждом кадре видеозаписи. Кроме того, устройство оснащено микрофоном для записи звука.

Видеорегистратор работает на процессоре MSTAR MSC8328, устройство комплектуется автомобильным зарядным устройством, кабелем mini USB, магнитным держателем на стекло с GPS-приемником и удобным поворотным креплением. При заказе через официальный сайт производитель вкладывает в подарок карту памяти на 16 Гб.





